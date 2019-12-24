Rus uzmanlardan yeni füze savunma sistemi S-350 Vityaz’a övgü: Dünyada benzeri bulunmuyor

Rus savunma şirketi Almaz-Antey’den yapılan açıklamada, geliştirilen en yeni füze savunma sistemi S-350 Vityaz’ın ilk bataryasının dün Rusya Savunma Bakanlığı’na törenle teslim edildiğini duyurdu.

16 aerodinamik ve 12 balistik hedefi aynı anda imha edebiliyor

Ordudaki mevcut S-300 sistemlerinin yerine geçmek üzere geliştirilen S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara uçak, füze ya da insansız hava araçları ile (İHA) yapılabilecek hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlayabiliyor.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S-350 Vityaz sisteminde 9М100, 9М96/9М96М ve 9М96Е2 orta ve kısa menzili füzeler kullanılıyor.

S-350’ler eş zamanlı olarak 16 aerodinamik (hava araçları) ve 12 balistik (füze) hedefi vurma kapasitesine sahip. Hedefi imha etme mesafesi 1.5 ile 60 kilometre arasında değişirken, dikey menzil ise 5 metre ile 30 kilometre arasında değişiyor.

Radarlara görünmeyen hedefleri de yakalayabiliyor

Russia Today’e (RT) konuşan Rus askeri uzman Yuriy Knutov, S-350 Vityaz sisteminin evrensel özelliklerinin balistik hedefleri doğrudan imha etmesini mümkün kıldığını vurguladı.

"ABD’de Patriot ve AEGIS sistemleri uzayda balistik hedefleri vurabiliyor, ancak bu sistemler aerodinamik hedeflere ateş edemiyor, oysa S-350 Vityaz’ın böyle bir özelliği var" diyen Knutov, yeni savunma sisteminin şu anda kullanılan S-300 sistemlerinden özellikle vurulan hedef sayış bakımından daha üstün olduğunu sözlerine ekledi.

Vityaz’ın radarlara görünmeyen ‘stealth’ teknolojisi ile üretilen hedefleri de yakalayabilen güçlü bir radarla donatıldığını söyleyen uzman, sistemin seyir füzelerimi, tüm aerodinamik ve kısmen hipersonik hedefleri imha edebildiğini ifade etti.

Knutov, Vityaz’ların S-400 füze savunma sistemlerine göre daha uzuz olduğunu ve bu sayede Rus ordusunda yaygın olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Dünyada benzeri bulunmuyor

Rus askeri uzman emekli Albay Viktor Litovkin ise S-350 sisteminin, selefi S-300 gibi dünyada benzeri bulunmadığının altını çizdi.

Litovkin, "Vityaz sistemi şüphesiz Rusya’nın savunma gücünü arttıracak. Moskova daha güçlü S-400 sistemlerine sahip, ayrıca en yeni S-500 sistemi de yakında orduya teslim edilecek. Fakat S-350 de sisteminin unsurlarından, hava savunmasının kademelerinden biri" diye konuştu.

Vityaz sisteminin ileride başarılı bir ihracat ürününe dönüşebileceğini öngören Litovkin, şöyle konuştu:

"Bugün her ülke S-400’e sahip olmayı göze alamaz, zira bu sistem oldukça pahalı. Ayrıca S-400’ler Rus Silahlı Kuvvetleri’ne de lazım. S-350 sistemi daha ucuz, teknik özellikleri S-400’lerin biraz daha gerisinde olsa da onu satın alabilecek ülkelerin hava ve füze savunmasının görevlerini layıkıyla yerine getirebilecek bir sistem."