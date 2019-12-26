Ukrayna, ABD ile Javelin tanksavar füzesi ikinci partisi için sözleşme imzaladı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoly Petrenko, Kiev’in ABD ile Javelin tanksavar füzesi ikinci partisi için sözleşme imzaladığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Kiev’in siber savaş ve keşif istasyonları da sipariş ettiği belirtildi.

2019 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Washington ile 'yabancı askeri satış programı' kapsamında iki, NATO destek ve tedarik ajansı ile de bir sözleşme imzaladığını kaydeden Petrenko, "Silahlı kuvvetlerin elinde artık saldırı versiyonunda uygulanabilen operasyonel menzilli insansız hava aracı, otomatik topçu kontrol kompleksi ve anti-batarya mücadele için radar istasyonları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ABD, Mart 2018’de Ukrayna’ya toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet Javelin anti-tank füzesi ve 37 adet Javelin fırlatma ünitesi teslimatını onayladı.

Daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna’ya yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki 150 adet Javelin füzesi ve fırlatma ünitesi satışına da onay verdi.

Kasım ayında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin Ukrayna'ya sonsuza dek askeri yardım yapamayacağını söyledi.

Buna karşılık aralık ayı başında, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahların yayılmasını önlemeden sorumlu yardımcısı Christopher Ford, Washington'un Ukrayna'ya şimdiden 1.6 milyar dolar değerinde çeşitli askeri yardımlar sağladığını belirtti.

Trump yönetiminin 141 milyon dolarlık yardımı, Kiev yönetiminin ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da isminin karıştığı yolsuzluk dosyasını tekrar gündeme getirmesini sağlamak amacıyla askıya aldığı iddia edilmişti.