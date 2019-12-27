Rusya, İran ve Çin donanmalarından ortak tatbikat

Rusya, İran ve Çin Hint Okyanusu ve Umman Körfezi’nde 4 gün sürecek bir ortak tatbikata başladı. Moskova’ya göre, bu tatbikat şimdiye kadar donanma işbirliği ve eğitimi konusunda görülmemiş bir tatbikat.

Rusya, İran ve Çin donanmaları, Hint Okyanusu ve Umman Körfezi’nde ortak tatbikata başladı. İran devlet t 4 gün süreceği belirtilen tatbikat 30 Aralık’ta sona erecek.

İran Donanma Sözcüsü Tuğamiral Gulamreza Tahani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada barış ve dostluğun yanı sıra işbirliği ile birlik aracılığıyla uzun vadeli güvenlik mesajı verildiğini söyledi.

Tahani, tatbikatla ayrıca İran’ın izole edilemeyeceğinin gösterileceğini kaydetti.

Habere göre, tatbikatlar kapsamında yangın çıkan ve korsan saldırılarına uğrayan gemilerin kurtarılması çalışmalarının yanı sıra atış talimleri yapılacak.

Rusya: Görülmemiş nitelikte

Moskova, tatbikatın 'görülmemiş nitelikte' olduğunu belirtiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tatbikata Baltık Donanması’ndan bir fırkateyn, bir tanker ve kurtarma botu gönderdiğini bildirmişti.

Bakanlığa göre, ilk kez bu formatta bir tatbikat gerçekleştiriliyor.

Çin: Bölgesel durumla bağlantılı olmak zorunda değil

Çin ise dün tatbikata güdümlü füze destroyeri gönderdiği açıklaması yaptı ve tatbikatı üç donanma arasındaki ‘normal bir askeri işbirliği’ olarak nitelendirdi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, tatbikatın bölgesel durumla bağlantılı olmak zorunda olmadığını ifade etti.

İran çevresindeki sular uluslararası gerginliğin odak noktası haline geldi. ABD, İran ile ham petrol alışverişi ve başka alanlarda ticaret yapılması konusunda baskı yapıyor.

Umman Körfezi, dünyanın petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na bağlanması bakımından hassas bir bölge.

Washington, mayıs ve haziran aylarında Körfez sularında Suudi Arabistan’a ait tankerler de dahil olmak üzere uluslararası ticaret gemilerine yönelik saldırıların ardından bir donanma misyonu önerisinde bulunmuştu. ABD, saldırı konusunda İran’ı suçlarken, Tahran suçlamaları reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca geçen yıl İran nükleer programından çıkma kararı almıştı. Ancak bölgedeki gerginlik üzerinde yalnızca nükleer program değil, eylülde Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine yönelik saldırılar da etkili oldu. Washington ve Riyad, bu saldırılardan da İran’ı sorumlu tuttu. Tahran ise iddiaları bir kez daha reddetmişti.

Çin’in İran ile yakın diplomatik, ticari ve enerji ilişkileri bulunuyor, ayrıca Rusya ile de dostane ilişkiler içinde.

Rusya ve Çin’in ayrıca İran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’la iyi ilişkileri bulunuyor.