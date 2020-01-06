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13:20 06 Ocak 2020
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    Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

    © AA / Nevzat Yıldırım
    Savunma
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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız. Hisar-A ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız. TCG Anadolu'yu 2020 sonunda teslim edeceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ABD'nin F-35 projesinde Türkiye'den aldığı ürünlerle ilgili üretimi durdurması halinde bunun hukuki sonuçları olacağını ifade eden Demir, Rusya'dan alınan S-400 füze sistemleriyle ilgili ise "İkinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil" açıklamasını yaptı.

    © AA /
    Savunma Sanayi Başkanı Demir: F-35 için oturup ağlayacak değiliz
    Demir, Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceklerini, Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacaklarını belirtti.

    Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacaklarını ifade eden Demir, deniz platformları alanında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun 2020 sonunda teslim edileceğini söyledi. 

    Demir'in verdiği bilgilere göre, özellikleri geliştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) Kargu-2’lerin ve Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı İHA Alpagu’nun teslimatlarına geçilecek.

    Geliştirilmiş mini İHA’nın teslimatlarına başlanacak. Kargo İHA’nın sözleşmesi imzalanacak, tasarım ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Temel Eğitim Helikopteri Projesi kapsamında sözleşme imzalanacak.

    Deniz platformları 

    • Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un teslimatı gerçekleştirilecek.
    • İki adet acil müdahale dalış eğitim botu teslim edilecek.
    • Yeni SAT botunun ikincisi kullanıma sunulacak.
    • Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin detay tasarım aşaması tamamlanacak.
    • Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi ön tasarım aşaması sonuçlandırılacak.

    Gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler

    • Kara platformları alanında Vuran, Kirpi-2, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç, olay yeri inceleme aracı, Gizli Zırhlı Küçük Otobüs GİZKO, zırhlı ambulans gibi çeşitli tip ve özelliklerde araçları güvenlik güçlerine teslim edilecek.
    • Emniyet Genel Müdürlüğü için başlatılan Zırhlı Kamyonet ve Binek Araçları Projesi kapsamında gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler ilk kez teslim edilmeye başlanacak.
    • Kara Kuvvetleri Komutanlığı için üretimi yapılan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç (MKKKKA) ilk kez kullanıma girecek.
    • 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapılacak.
    • İlk yerli üretim Havadan Taşınabilir 105 milimetre Hafifi Çekili Obüs (BORAN) Projesi kapsamında ilk obüsler Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
    • Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kalifikasyon testlerine başlanacak.
    • Hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarından bazı gruplarda ihaleye çıkılacak ve bazı sınıf araçlar envantere alınacak.

    Yerli silah ve mühimmatlar

    • İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek.
    • Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O’nun harp başlıklı tam atım füze atışlı testleri yapılacak.
    • Korkut alçak irtifa hava savunma sistemlerinin teslimatlarına devam edilecek.
    • Portatif Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında, harp başlıklı güdümlü test füzesi atışlı testleri gerçekleştirilecek.
    • HGK, KGK, LGK ve Teber güdüm kitleri; SOM-A, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS füzeleri, MAM mühimmatları ve DSH roketlerinin teslimatlarına devam edilecek.
    • MPT-76, Özgün Yerli Tabanca Mete, 5.56 piyade tüfeğinin teslimatları sürecek. MPT-76 tüfeğiyle uyumlu tüfek altı bombatarın teslimatlarına devam edilecek.
    • Fırtına obüslerinde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi sağlanacak.
    Elektronik sistemler
    • Kritik tesislerin mini/mikro İHA tehditlerine karşı korunması projesi ihale edilecek.
    • ASELPOD hedefleme podlarının teslimi sürecek.
    • RAKAS - MUKAS Projesi kapsamında Radar Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (RAKAS) sistemi teslim edilecek.
    • Radar Elektronik Destek (ED)/Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi kapsamında ED ve ET sistemleri kullanıma sunulacak.
    • Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında yurt içindeki kurulumlara devam edilecek.
    • Modüler geçici üs bölgelerinin teslimatları sürecek.
    • Çeşitli tiplerde karıştırıcı, köreltici, İHA önleyici sistem ile telsiz teslimatları yapılacak.

    Milli dost düşman tanıma sistemi

    • X Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında teslimatlara başlanacak.
    • Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanan Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi sözleşmesi imzalanacak.
    • Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF) Mod 5/S Projesi kapsamında öncelikle F-16 olmak üzere çeşitli hava ve deniz platformlarına milli IFF cihazları entegrasyonu yapılacak.
    • Elektronik harp korumalı, 30-512 Mhz frekans aralığında çalışan ve frekans atlama özelliğine sahip, 5 farklı dalga şekli yüklü ve istenildiğinde yeni dalga şekilleri yüklenebilen yeni tip el telsizi (EHKET) sahaya verilecek.
    • Emniyet Genel Müdürlüğüne Kamu Güvenli Haberleşmesi için kullanıma sunulması planlanan Geniş Bant LTE teknolojisine dayalı sistem tedarik edilmesi ve DMR + LTE hibrit terminal geliştirilmesine yönelik projenin imzalanması planlanıyor.

    Göktürk-3 için teklifler alınacak

    • Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesi ve Göktürk-3 Sentetik Açıklıklı Radar Uydusu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında teklifler alınacak.
    • Hibrit motor sistemleri ve enerji depolama sistemleriyle ilgili yeni projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
    • Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist inşaatı bitecek ve yeni terminal binası inşaatı başlayacak.
    Etiketler:
    Emniyet Genel Müdürlüğü, SAT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, S-400, F-35, Rusya, ABD, İHA, Türkiye, Atmaca deniz füzesi, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A, Atak Faz-2 helikopterleri, Bayraktar Akıncı TİHA, TCG Anadolu Gemisi, İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı
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