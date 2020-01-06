National Interest, NATO'nun 'hayalet' uçakları için 'Rus tehdidine' dikkat çekti

Rus Struna-1 radarlarının NATO’nun ‘hayalet’ uçakları için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken dergi, tehlikenin söz konusu radar sistemlerinin bistatik olmalarından kaynaklandığını belirtti.

Bistatik radarın gönderici ve alıcı istasyonları arasındaki uzaklıkların hayli fazla ve çoğunda azimut açı farkları da büyük olduğu aktarılan yazıda, bu özellik sayesinde sistemin radarlara karşı koruması olan uçakları da yakaladığı ifade edildi.

Makaleye göre söz konusu sistemler, birbirilerinden 50 kilometre mesafede bulunan, gönderici ve alıcı istasyonların bulunduğu 10’a kadar direk çiftinden oluşabiliyor, böylelikle sistemin teorik etki alanı 500 kilometreye ulaşabiliyor.

Yazıda ayrıca, çoğu radarın düşük irtifada uçan uçaklara karşı zorlansa da bistatik radar sistemlerinin alçak uçuş yapan uçaklara karşı da etkili olduğu savunuldu.

Bu radarların hedefi yakalama yüksekliklerinin 7 kilometre olduğu ve bunun geleneksel radarlara göre daha az olduğu belirtilen yazıda, Rus radarlara yakalanma olasılığı en yüksek uçakların, radarların etki alanında uçmak zorunda olan saldırı jetleri olduğu vurgulandı.

Struna-1’in geleneksel (monostatik) radarların yerine kullanılmasına izin vermeyen bazı kusurları olduğu dikkat çekilen yazıda, ancak bu sistemin geleneksel radarlarla bir araya getirildiğinde düşmanın başını epeyce ağrıtacağa benzediğine dikkat çekildi.