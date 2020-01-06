Japon uzmandan Sovyet MiG-25 uçağına övgü: Hızın kralı

Japon askeri analiz uzmanı Mori Kentaro, Sovyet yapımı hipersonik önleme avcı uçağı MiG-25’i ‘hızın kralı’ olarak niteledi ve bu hava aracının hala dünyanın en hızlı uçağı olduğunu hatırlattı.

News Japan sitesindeki bloğunda MiG-25 avcı uçağı ile ilgili izlenimlerini paylaşan Kentaro, ‘hızın kralı’ olarak nitelediği hava aracının, ilk üretildiği tarih üzerinden 50 yıl geçse de hala ‘dünyanın en hızlısı’ olduğunu vurguladı.

MiG-25’in yüksek hız geliştiren askeri uçaklar arasında hala ‘bir numara’ olduğu dikkat çekilen yazıda, Sovyet avcı uçağının 1962’de 80 kilometre yarıçaplı 500 kilometrelik rotada saatte ortalama 2 bin 981.5 kilometre hıza ulaşarak dünya rekoru kırdığı ve söz konusu değerlere hala hiç kimsenin ulaşamadığının altı çizildi.

'Hızlı yükselmede rekor'

MiG-25 uçaklarının Sovyetler Birliği döneminde ABD’nin 1960’larda ürettiği А-12 (SR-71 Blackbird) keşif uçağı ve XB-70 stratejik bombardıman uçağı gibi 3M sınıfındaki askeri uçaklara karşı koymak için geliştirildiğini belirten Kentaro, Sovyet tasarımcıların hızlanma sırasında oluşan aşırı ısı sorununa da çözüm bulmayı başardıklarını, alüminyum alaşımlara göre ısıya karşı çok daha dayanıklı olan özel çelik alaşımlar geliştirdiklerini kaydetti.

MiG-25’in hızlı yükselmede de rekor kırdığına dikkat çeken yazar, Sovyet uçağının maksimum motor gücüyle 35 bin metrelik irtifaya yalnızca 4 dakika 11 saniyede ulaştığını vurguladı.

Yazıda ayrıca MiG-25’in büyük bir radar ve 80 kilometre menzilli 4 füze ile donatıldığı ifade edildi.

Üçüncü nesil Rus yapımı MİG-25 savaş uçakları 1970’te Sovyet ordusunun hizmetine girdi, 1969-1985 döneminde bu uçaktan yaklaşık 1.200 adet üretildi. Saatte 2.800 kilometre hıza ulaşan ve 23 kilometrelik irtifaya rahatça çıkabilen bu uçaklar uzun yıllar boyunca önleme, keşif, bombardıman ve hava savunma sistemlerini aşabilen avcı uçağı olarak çeşitli görevler için kullanıldı.