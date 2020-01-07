‘Orta Doğu’daki ABD birlikleri alarma geçti’

CNN’e konuşan bir ABD’li yetkili, “Tehditleri, eskiden çok daha dikkatli şekilde izlememiz gerektiği talimatı geldi” dedi.

Bir diğer yetkili, “Bölgedeki tüm Patriot bataryaları ve askeri güçler alarm durumuna geçti” dedi.

ABD’li yetkililer, askeri güçlerin birkaç gün önce alarma geçirildiğini, ama özellikle geçen gece uyanık ve tetikte olduklarını dile getirdi.

CNN, ABD’nin elde edilen istihbarat temelinde özellikle ABD’nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün’deki tesislerine yönelik olası saldırıları takip ettiğini aktardı.