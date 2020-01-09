Putin, Kırım yakınlarında Kuzey ve Karadeniz filolarının tatbikatını izledi

Karadeniz’de Kırım yakınlarında bugün Rusya’nın Karadeniz ve Kuzey filolarının gerçekleştirdiği ortak tatbikatta, Kalibr kruz füzeleri ve Kinjal hipersonik aerobalistik füzesi de dahil olmak üzere, füze atışları yapıldı.

Tatbikatta Karadeniz Filosu’ndan 30’u aşkın gemi ve Rus Hava Kuvvetleri’nden 40’ı aşkın hava aracı yer aldı.

Tatbikatın gidişatını Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı Vladimir Putin de Mareşal Ustinov füze kruvazör gemisinden izledi.

Rusya Kuzey Filosu Komutanı Nikolay Yevmenov, tatbikat tamamlandıktan sonra Putin’e, çalışmaların başarılı geçtiğini söyledi.

Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» pic.twitter.com/JjXsN1wUW9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 9, 2020

Karadeniz Filosu’ndan Amiral Grigoroviç, Amiral Makarov fırkateynleri; Orehovo-Zuyevo, Naberjnıe Çelnı, İvanovets küçük füze gemileri ve hücum botları; Sezar Kunikov ve Azov büyük çıkarma gemileri; Dmitriy Rogaçev ve Vasiliy Bıkov devriye gemileri; Kolpino denizaltısı, küçük denizaltısavar gemiler ve mayın tarama gemileri tatbikatta yer aldı.

Kuzey Filosu’ndan ise Putin, Yevmenov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu Mareşal Ustinov füze kruvazörünün yanı sıra Koramiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisi tatbikata katıldı.

Tatbikat sırasında Mig-31K savaş uçakları belirlenen hedeflere Kinjal füzesi ile atış yaptı.

Amiral Grigoroviç fırkateyni, Orehovo-Zuevo gemisi ve Koplino denizaltısı mürettebatları Kalibr füzeleri ile atış gerçekleştirdi.

İvanovets ve Naberjnıe Çelnı hücumbotları ile gemisavar Moskit füzelerini fırlattı.

Karadeniz Filosu’nun Utes kıyı füze sistemleriyle sahte düşman gemilerine karşı iki füze atışı yapıldı.

Tatbikatta Su-30SM, Su-24M ve Tu-95 uçakları yer aldı. İnsansız hava araçları da tatbikatı kesintisiz olarak havadan gözlemledi.