Irak Rusya ile S-300 müzakerelerine yeniden başladı

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza, Bağdad’ın Moskova ile S-300 füzesavar sistemlerinin alımı ile ilgili müzakerelere yeniden başladığını belirtti.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rıza, Irak’ın Rusya ile S-300 füzesavar sistemlerinin alımı ile ilgili müzakerelere yeniden başladığını ifade etti.

Bu konunun uzun süre önce çözülmesi gerektiğini kaydeden Rıza, “Birkaç ay önce Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Bağdat ve diğer bölgelerdeki üslerine yapılan saldırıların ardından bu silahlara ihtiyaç duyuldu ve sorumlu taraf, S-300 kontratı ile ilgili müzakereleri yeniden başlattı” diye konuştu.

Sürecin şu anda hangi aşamada olduğunu bilmediğini fakat Irak yönetiminin söz konusu anlaşmaya onay verdiğini söyleyen Rıza, “ABD’nin bu konuda karşı çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkili, bu yöndeki müzakerelere daha önce S-300’lerin alıcılarını yaptırımlarla tehdit eden Washington’un bu tutumundan dolayı ara verildiğini sözlerine ekledi.

Irak hava savunma kuvvetlerinin şu anda bazı Rus sistemlerine sahip olduklarını fakat Bağdat’ın modern sistemleri satın almak istediğini kaydeden Rıza, ayrıca Rus silahların ABD yapımı silahlara göre daha ucuz oldukları için Irak’ın cephaneliğindeki Rus silah payını yüzde 50’nin üzerine çıkarmak istediğini vurguladı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz-Ağustos döneminde Haşdi Şabi’nin Irak’taki çeşitli üslerine bir dizi hava saldırısı düzenlenmişti. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Abdulhalık el-Azzavi, Sputnik’e açıklamasında ABD’nin saldırıların İsrail’e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini doğruladığını ifade etmişti.