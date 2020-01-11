ABD'nin 'Rus gemisi, gemimize tehlikeli mesafede yaklaştı' iddiasına Rusya'dan yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD donanması USS Farragut destroyerinin mürettebatını, bilinçli olarak uluslararası deniz güvenliği normlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD 5. Filosu, Umman Denizi’nde Rus savaş gemisinin ABD gemisine tehlikeli mesafeye yaklaştığını iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu iddianın asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “9 Ocak 2020 tarihinde, Rus savaş gemisi ile aynı rotada ilerlerken solunda bulunan ABD destroyeri, Rus geminin yolunu kesmeye yönelik manevra gerçekleştirerek denizde kazaları önlemeye yönelik uluslararası kuralları kaba bir şekilde ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi.

ABD destroyerindeki kameraların ihlali kaydettiği belirtilen açıklamada, "Rus savaş gemisinin mürettebatı profesyonelce hareket ederek kuralları ihlal eden gemi ile kazayı önleyen manevrayı gerçekleştirdi" denildi.

ABD 5. Filosu’nun, Twitter hesabından paylaştığı videoda, iki gemi görülüyor. ABD askerleri, Rus geminin ‘agresif’ bir şekilde USS Farragut’a yaklaştığını ileri sürmüştü.