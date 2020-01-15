Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye bu yıl ilave S-400 sistemleri satın alabilir

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Borisov, Türkiye’nin bu yılki opsiyonunu kullanıp ilave S-400 Triumf füze savunma sistemleri satın almasının 'ihtimal dahilinde' olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ‘NATO ülkesi olmasına rağmen kendi çıkarlarını sistemli bir şekilde savunduğunu’ vurgulayan Borisov, “Türkiye, S-400’lerin özellikleri bakımından dünyanın en iyisi olduğu için bu sistemleri seçti. Zaten genel olarak Rus hava savunma sistemleri, dünyadaki tüm rakiplerinin bir kademe üzerinde” dedi ve şöyle devam etti: “İnsansız hava araçlarının (İHA) Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine saldırdığı zaman bu durum uygulamada görüldü. Patriot’lar ve diğer silahlar başaramadı, Hmeymim’deki üssümüze sürekli yapılan saldırılar ise hava savunma sistemlerimiz tarafından sürekli püskürtülüyor, Pantsir sistemleri pekâlâ bu işin üstesinden geliyor. Bu nedenle uygulamada, bizim silahlarımızın daha iyi olduğunu kanıtladık.”

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev daha önce Türkiye ile 2020'de S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirtmişti.

Şugayev, "Bu konu üzerinde planlı bir biçimde çalışmaktayız. En mühim olanı da her iki tarafın da bu alanda işbirliğine devam etmeye istekli olması" demişti.

Türkiye Rusya'dan dört S-400 bataryası satın almış durumda. Rus devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri ekim ayında yaptıkları açıklamalarında, S-400 sistemlerinin füzeleri de dahil olmak üzere tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ettiklerini ve imzalanmış olan anlaşmanın şartlarını zamanından önce yerine getirdiklerini söylemişlerdi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin S-400 sisteminin ikinci partisini satın almak istemesi halinde bu sistemlerin ülkeye öncelikli olarak teslim edileceği maddesini içeriyor.