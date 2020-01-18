Rusya’nın yeni mayın tarama gemisi ‘İvan Antonov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, geminin Rusya’nın Akdeniz’deki daimi birliğine katılacağı bildirildi.

Açıklamada, “Bu, gemi mürettebatı için Karadeniz Filosu’na katıldıktan sonra ilk uzun mesafeli sefer” ifadeleri yer aldı.

‘İvan Antonov’ mayın tarama gemisine, ‘Profesör Nikolay Muru’ kurtarma ve yedekleme römorkörü de eşlik ediyor.

Akdeniz’de Rus Donanması’nın daimi filosu faaliyet gösteriyor. Filo, 10 savaş ve lojistik gemisinden oluşuyor.