ABD'nin yaptırımları aşıldı: Rusya, sattığı askeri teçhizatların ücretini almaya başladı

ABD'nin uyguladığı yaptırımları aşmanın yolunu bulan Rusya'nın daha önce askeri teçhizat tedarik ettiği ülkelerden bu teçhizatların ücretini almaya başladığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rus askeri-teknik işbirliği sektöründen bir kaynak, "Önceki yıllarda dolar üzerinden yapılan ödemelerin tahsilatında sorun yaşıyorduk. Artık bir ödeme sistemi kuruldu, dolardan uzaklaşıp, euro da dahil olmak üzere ulusal para birimlerine geçiş yapıyoruz. Böylece sorun ortadan kalkıyor" dedi.

Gayriresmi verilere göre, 2018 yılı sonu itibarıyla Rus silah ithal eden ülkeler, yaklaşık 3 milyar dolar borçlandı.

ABD'de yürürlükte bulunan ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası, Rus silah şirketlerine ve Rus silahı alan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yaptırımlar nedeniyle silah ihracatı alanında birtakım sorunlar olduğunu ancak ulusal paralarla alışveriş yapma, dolardan uzaklaşma gibi çözüm yolları bulunduğunu söyleyen Şugayev, "Bugün Rusya ve partnerleri, dolar kullanarak riske girmiyor. Bu, ABD için mutlaka bir sürpriz olacak. Farklı ödeme yöntemleri de mevcut" demişti.

Ayrıca Şugayev, Rusya'nın Türkiye'yle hangi para birimi üzerinden alışverişi yaptığı sorusuna net bir yanıt vermeden, "Ankara'yla ödemeler konusunda her şey yolunda" ifadesini kullanmıştı.