ABD'li Dynetics, uçaktan toplu olarak fırlatılabilen X-61A tipi İHA'nın ilk uçuşunu yayınladı

ABD'li Dynetics şirketi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) desteklediği Gremlins programı kapsamında geliştirilen X-61A tipi insansız hava aracının (İHA) ilk uçuşunun görüntülerini yayınladı. Yeni İHA'ların en önemli özelliği, uçaklardan toplu olarak fırlatılabilmeleri.

Dynetics'in videosunda, C-130 Hercules nakliye uçağından büyük bir füzeye benzeyen X-61A'nın fırlatıldığı görülüyor. Havada süzülen X-61A, kanatlarını açarak uçuş için motorunu ateşliyor.

İlk uçuşunda 90 dakika havada kaldığı ifade edilen İHA'nın havada manevra yapabildiği görülüyor.

İHA'ların turboreaktif motorlarla donatılması ve menzilinin 1000 kilometreye kadar çıkarılması planlanıyor.

Uçaktan toplu olarak fırlatılabilecek olan X-61A'ların, görev tamamladıktan sonra yine uçak tarafından havada yakalanması için çalışma yapıldığı da belirtiliyor.