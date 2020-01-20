Suriye’de mayın arayan Rus robotlar görüntülendi

Videoda, Rus askerlerin robotları kullanarak mayınlı alandaki erişilmesi zor yeleri incelediği görülüyor.

Skarabey, yüksek çözünürlüklü video kamera, mikrofon ve termal kamera ile donatılan küçük tekerlekli platformdan oluşuyor.

Sfera, 360 derece görünürlük sağlayan 4 kamera, mikrofon ve bilgi vericisi ile donatılan top şeklinde bir cihaz. Yapımında kullanılan malzemeler sayesinde 5 metre yükseklikten düşse bile robota hiçbir şey olmuyor ve kısa sürede dikey pozisyon alabiliyor.

Bu robotlar, kuyulara ve yer altı kanallara indirilebiliyor, pencerelerden incelenmesi istenen binanın içine fırlatılabiliyor.