Albayraklar Holding savunma sektöründen çekiliyor

Albayraklar Holding, yaklaşık 750 bin siparişlik seri silah üretimi için ihtiyaçları olan desteği alamadıkları ve faaliyet gösterdikleri diğer sektörlerdeki alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle savunma sanayinden çekilme kararı aldı.

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma A.Ş. sektörden çekilme kararı aldı. 2014 yılında savunma sanayisine yatırım yapan Albayraklar Savunma firmasının hisseleri yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, destek göremedikleri eleştirisinde bulundu.

Albayrak, "Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı” dedi.

'Firmamızı satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim'

Üst üste gelen yüksek adetli siparişleri karşılayamadıklarını anlatan Albayrak şu açıklamayı yaptı:

"Ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık. Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık. Evet büyük bir savunma firmasıyız ancak tek başımıza mücadele edecek kadar da güçlü değiliz. Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim."

Albayraklar Savunma, uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz ve her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununa yardımcı olan Wattozz T61 silah modifikasyon sistemi ile ön plana çıkıyordu. 1965 yılında kurulan Albayraklar Holding inşaat, kent temizliği ve katı atık yönetimi, turizm, filo araç kiralama, personel taşımacılığı ve akaryakıt hizmetleri veriyor. Şirket 2019’da yılın en hızlı büyüyen savunma firması seçilmişti.