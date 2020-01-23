Albayraklar Holding savunma sektöründen çekiliyor

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma A.Ş. sektörden çekilme kararı aldı. 2014 yılında savunma sanayisine yatırım yapan Albayraklar Savunma firmasının hisseleri yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartıldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, destek göremedikleri eleştirisinde bulundu.
Albayrak, "Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı” dedi.
'Firmamızı satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim'
Üst üste gelen yüksek adetli siparişleri karşılayamadıklarını anlatan Albayrak şu açıklamayı yaptı:
Albayraklar Savunma, uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz ve her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununa yardımcı olan Wattozz T61 silah modifikasyon sistemi ile ön plana çıkıyordu. 1965 yılında kurulan Albayraklar Holding inşaat, kent temizliği ve katı atık yönetimi, turizm, filo araç kiralama, personel taşımacılığı ve akaryakıt hizmetleri veriyor. Şirket 2019’da yılın en hızlı büyüyen savunma firması seçilmişti.
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