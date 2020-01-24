National Interest, eski Rus füzelerinin halen ölümcül olduğu konusunda uyardı

National Interest (NI), Oniks füzelerinin yeni hipersonik füzelere göre çok daha yavaş olduğunu, ama halen ölümcül olduğunu ve düşman gemileri için tehdit arz ettiğini yazdı.

Oniks füzelerinin, ilk kez 2002’de ordunun hizmetine girdiği için 'eski hipersonik silah' olarak nitelendirilirken yeni nesil Oniks füzelerinin menzilinin 600’den 800 kilometreye çıkacağı, ayrıca hedefleme ve parazitlere karşı koruma sistemlerinin iyileştirileceği ifade edildi.

National Interest'te (NI) Michael Peck imzasıyla yayınlanan yazıda, bu füzelerin 2.5 Mach hıza kadar çıkabildiğine dikkat çekiliyor. Örnek olarak Tsirkon füzelerinin hızının 5 Mach’ı geçtiğine işaret eden Peck, yine de Oniks’lerin, Batı ülkelerinin hava savunmalarına tehdit oluşturacak kadar hızlı olduğu kaydetti.

Habere göre, ABD Ordusu Yabancı Askeri Araştırmalar Departmanı, Oniks’in en 'ilginç' nitelikleri arasında hedefleme sistemini gösteriyor. Bu sistem, farklı sınıftan füzeleri birlikte kullanma fırsatını veriyor.

Ayrıca hedefin önem derecesini belirleyebiliyor, bunun temelinde saldırı planı geliştiriyor. Ana hedef yok edildikten sonra kalan füzeler diğer gemileri hedef alıyor, bu yüzden her bir hedef en fazla bir füzeyle vuruluyor. Otomatik izleme moduna geçtikten sonra Oniks’in radarı kapanıyor, ardından füze 5 ilâ 10 metre, yani çoğu hava savunma radarlarının takip edemediği irtifaya iniyor. Oniks yeniden yükseldikten sonra radarı tekrar açılıyor ve ilk hedefe kilitleniyor. Bu işlevi, yüksek hızıyla birlikte düşmanın hava savunma ve elektronik savaş araçlarının işini son derece zorlaştırıyor.

Yazıda, son olarak, hipersonik silahın kuralları değiştireceği yönündeki tüm haberlere rağmen, eski ve çok daha yavaş olan hipersonik silahın halen gemiler için büyük tehdit arz ettiği kaydedildi.