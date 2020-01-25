Su-34 ‘Yeni fırsatlar’ savaş uçağı bu yıl Rus ordusu envanterine katılacak

‘Yeni fırsatlar’ adını alan ve yenilenmiş aviyoniğin yanı sıra, üniversal keşif konteynerleriyle (UKR) donatılan Su-34 NVO hipersonik bombardıman uçaklarının bu yıl içinde Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne teslim edileceği bilgisi verildi.

İzvesiya gazetesinin haberinde, Su-34 NVO tasarım ve geliştirme çalışmaları sırasında Suriye’de elde edilen deneyime başvurulduğu kaydedildi.

Radyoteknik (UKR-RT), optoelektronik (UKR-OE) ve radarlı (UKR-RL) olmak üzere 3 seçenek halinde üretilen üniversal keşif konteyneri, Su-34 NVO uçağının yer ve hava hedeflerini tespit etme yeteneğini büyük ölçüde güçlendirecek.

Fraksiya elektronik istihbarat aygıtının küçültülmüş versiyonu temelinde üretilen UKR-RL’nin, bulutlu havada yer hedeflerini tespit etmek için dördüncü nesil Pika-M radarıyla donatıldığı bildirildi.

Ayrıca tüm Su-34 NVO uçaklarının, düşmanın hava savunma sistemlerine karşı kendini koruma fırsatını sağlayan modifiye edilmiş Hibini elektronik karşı önlem sistemiyle donatılacağı ifade edildi.

Haberde, Rusya Kahramanı unvanına sahip test pilotu İgor Malikov’un, “Su-34’ün dünyada muadili yok” sözlerine de yer verildi.