Rus Mi-38T helikopteri için ilk yabancı müşteri bulundu

Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Mi-38T tipi çok fonksiyonlu helikopterin yurtdışına ihracatına yönelik ilk kontratın imzalandığını açıkladı.

Helikopterin hangi ülkeye teslim edileceği ve sayısı açıklanmadı.

Rus savunma şirketlerini uluslararası pazarlarda temsil eden Rosoboroneksport şirketinin Genel Müdürü Miheyev, "Rus helikopter sanayisinin, bir çok açıdan segmentinde eşsiz olan yeni ürünü rekor sayılacak kadar kısa süre içinde başarılı bir şekilde dünya pazarına sürüldü. Mi-38T tamamen yerli ve ileri teknoloji parçalarından üretildi" dedi.

Miheyev, birkaç yabancı partnerin daha Mi-38T’ye ilgi duyduğunu, bu yönde çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.