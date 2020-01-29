Alman Puması sıçrayamıyor: Askerler zırhlı araç maketiyle talim yapıyor

Almanya, Puma zırhlı muharebe aracına milyarlarca euro harcadı. Ama yüzde 80'i çalışmadığından orduda Puma eksikliği çekiliyor. Bild gazetesi, askerlerin tank inme-binme talimi için araç bulamadığından Puma maketi haline getirdikleri arabalar kullandıklarını yazdı.

Dünyanın en çok askeri harcama yapan 10 ülkesinden biri olan Almanya'nın ordusunun döküldüğü haberlerine bir yenisi eklendi.

Geçen yılki toplam askeri harcamaları 1.04 trilyon doları bulan NATO ülkelerinden biri olan ve ABD'nin baskısı sonucu 2020'de askeri harcamalarını 45 milyar euroya (50 milyar dolar) çıkarmayı kabul eden Almanya'da ordunun Puma isimli paletli zırhlı muharebe aracı kıtlığı çektiği ortaya çıktı.

En çok satan gazete Bild, Alman askerlerinin tanktan aşağı atlama talimi yapmak için zırhlı muharebe aracı bulamadığından Puma maketi haline getirdikleri arabalar kullandıklarını duyurdu.

„Puma“ fast lahmgelegt - Kaum zu fassen, womit Soldaten trainieren müssen! https://t.co/5a1RQpNdIs — BILD (@BILD) January 26, 2020

Haberde tanka binme-inme talimi için Puma bulamayan askerlerin başka araçlar kullandığı belirtildi.

Despite tens of billions of euros in spending, German troops have to train with pretend Puma panzers https://t.co/FVhZG8GMur — Sputnik (@SputnikInt) January 29, 2020

​Sadece yüzde 20'si çalışıyor

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Pumalardan sadece yüzde 20'sinin operasyonel durumda olduğunu bildiren Bild, Alman Savunma Bakanlığı'nın bu durumdan hoşnutsuz olduğunu kaydetti.

Yaşlanan zırhlı muharebe aracı Marder'in yerine Puma'yı geçiren Alman Silahlı Kuvvetleri, 2015'te Pumaları teslim almaya başladı.

Ama 2018'de bakanlığın açıklamasıyla 2017'de teslim alınanların üçte ikisinin kullanılamaz durumda olduğu duyuruldu.

Fatura ikiye katlandı

Sipariş edilen 350 Pumanın iyileştirme sürecinden geçirilmesi sonucu toplam fiyatları 2.9 milyar euro olması gerekirken 6 milyar euroya çıktı.

Bakanlık için başağrısına dönen Pumaların muharebeye hazırlık durumundan yedek parçalara dek pek çok eksik noksanı bulunuyor.