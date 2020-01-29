Pantsir-S sistemlerine yeni hipersonik füze

Rus basınına açıklamalarda bulunan Slugin, Pantsir-S füze savunma sistemlerinde hem standart, hem de yeni geliştirilen hipersonik füzeler kullanılacağını ifade etti.

Slugin, “Her türlü hedefle mücadele eden iki tür füze söz konusu. Biri standart, diğeri ise kısa zaman önce geliştirildi, hipersonik olan bu füzenin ulaştığı hız 5 Mach ve fazlası” diye konuştu.

Yeni füzenin hedefine daha hızlı ulaşabileceği ve bu sayede ateşleme kanalının daha kısa sürede boşalacağı için sistemin atış sıklığının artacağını kaydeden Slugin, ayrıca savaş başlığına parçaların dağılması için çok fazla patlayıcı kullanmaya gerek olmadığını çünkü yüksek çarpma hızının zaten parçaların verimli bir şekilde dağılmasını sağladığını vurguladı.

Slugin ayrıca Pantsir füzelerinin güdüm başlıkları ile donatılmadığını, zira sistemin çalıştığı mesafelerde gerekli görevler için füzenin uzaktan kumanda sistemi ile yönlendirilebildiğini aktardı.

100’ün üzerinde İHA’yı düşürdü

Baş tasarımcı Slugin, Rusya’da geliştirilen Pantsir hava savunma sistemlerinin kullanıma girdiklerinden bu yana dünya genelinde yaklaşık 100 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ifade etti.

Pantsir sistemlerinin kullanıldığı Suriye’de ve diğer bölgelerde düşürülen İHA için kesin sayı vermeyen Slugin, ancak 100’ün üzerinde aracın düşürülebilmiş olacağının altını çizdi. Daha önce militanların İHA’larda 10’a kadar bomba yerleştirdiği için daha kolay vurulabildiklerini söyleyen uzman, zaman içinde terör yanlılarının kullandıkları mühimmat miktarını azalttıklarının ve bu hedeflerin tespit edilmesi için daha fazla çaba harcandığının altını çizdi.

Suriye’de iki Pantsir grubunun görev yaptığını belirten Slugin, bu sistemlerden birinin Hmeymim Hava Üssü’nde, diğerinin ise Suriye ordusunda kullanıldığını aktardı.