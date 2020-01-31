Rus askeri doktorları, İdlib'de ağır yaralanan RT muhabirinin hayatını kurtardı

Russia Today (RT) Arabic muhabiri Vafa Shabruni, İdlib’in Maarat el-Numan ilçesinde bir havan mermisinin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı üzerine Suriye’deki Rus güçlerinin askeri doktorları derhal Hama'daki hastaneye gitti" ifadeleri yer aldı.

Aynı günün akşamı, Hmeymim hava üssünden Hama’ya bir Rus nakliye helikopteri gönderildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acil tıbbi müdahaleden sonra Vafa Shabruni, Rus askeri doktorların eşliğinde Himeymim hava üssüne götürüldü. Shabruni’ye gece boyunca kapsamlı terapi uygulandı ve Rusya Askeri Tıp Akademisi’nin önde gelen uzmanlarıyla iki seans teletıp konsultasyonu yapıldı."

Shabruni’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve Rusya’daki hastanelerden birine naklinin yapılması için askeri doktorların gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri doktorlara muhabirin hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.