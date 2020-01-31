ABD, denizaltılarına düşük güçteki nükleer başlıklar yerleştirdi

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) uzmanlarının verdiği bilgiye göre, ABD ordusu, denizaltılarında kullanılan Trident nükleer füzelerini yeni küçük güçteki başlıklarla donatıyor. Böyle füzelerle donatılan USS Tennessee denizaltısının Georgia Eylaleti’ndeki deniz üssünden çıkarak Atlantik Okyanusu’nda devriye görevine başladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2018 başında yeni başlık geliştirildiğini duyurmuştu. ABD bu başlıklarla, Avrupa’nın doğusunda çatışmanın çıkması durumunda Rusya’yı taktik nükleer savaş başlıkları kullanmaktan caydırmayı planlıyor.

FAS’ın değerlendirmesine göre USS Tennessee denizaltısındaki 20 füzeden bir-ikisi, her biri 5 kiloton gücünde yeni W76-2 başlığını taşıyor. Her bir füze birkaç başlık taşıyabiliyor. Denizaltıdaki diğer başlıkların standart 90 ve 455 kilotonluk olduğu, bir füzenin bu türden en fazla 8 başlık taşıyabildiği bildirildi.

ABD ordusunun, Moskova’nın Amerikan başlıklarının gücüne göre nükleer saldırı kararını alabileceği konseptinin kanıtlanmamış olduğunu belirten FAS uzmanları, yaptıkları hesaplamalara göre, halihazırda ABD’nin elinde bine yakın düşük güçteki nükleer başlık buluyor. Söz konusu olan, B-52 savaş uçakları için geliştirilen füzeler ve B61 uçak bombaları. Ancak bu türden başlıkların denizaltılara yerleştirmenin taraftarları, uçakların Rusya’nın son zamanlarda geliştirdiği hava savunmasını geçemeyeceğini savunuyor.

FAS’ın açıklamasında, "Tüm bunlar, soğuk savaş dönemindeki eski savaş yöntemlerini hatırlatıyor. Geçmişte, her bir taktik nükleer silah şu argümanlarla haklı gösterilirdi: Daha düşük güçteki başlıklar ve yıldırım hızında kullanım, caydırıcılık için lazım. Şimdi yeni düşük güçteki W76-2, taraftarlarının sözlerine göre, ABD’ye caydırıcı faktör olarak daha iyi ve daha etkili silah sunuyor. Burada yeni bir şey yok" ifadelerine yer verildi.

Düşük güçteki başlıkla donatılan Trident füzesinin fırlatma anının, stratejik başlıklı füzenin fırlatılmasından farklı olmadığını kaydeden uzmanlar, "Bu durumda, Rusya’ya karşı düşük güçteki başlıkların kullanımı, stratejik başlıklar kadar anlamsız" diye yazdı.

Hedef olarak Rusya gösterilse de bu tür füzelerin aslında Kuzey Kore veya İran’a karşı ilk nükleer saldırı aracı olarak kullanılabileceğini düşünen FAS uzmanları, ABD’nin nükleer stratejisinde, 'nükleer veya nükleer olmayan stratejik saldırılara yanıt verme imkanlarını genişletme' niyetinin belirtildiğini, bunun da ABD’ye ilk nükleer saldırı yapma fırsatını sağladığını hatırlattı.