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17:12 31 Ocak 2020
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    Pentagon'un F-35 değerlendirmesi sızdı: İsabet oranı kabul edilemez derecede düşük, 800'den fazla yazılım hatası var

    © REUTERS / Axel Schmidt
    Savunma
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    Pentagon tarafından yapılan test, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurmadaki isabet oranının ‘kabul edilemez derecede’ düşük olduğunu, ayrıca 800’den fazla yazılım hatası tespit edildiğini ortaya koydu.

    Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzmanları, Lockheed Martin tarafından üretilen ve 428 milyar dolarlık faturasıyla ABD’nin ‘en masraflı’ silah sistemlerinden biri olan F-35 savaş uçaklarına dair yıllık değerlendirme raporunu paylaştı.

    Operasyonel test ve değerlendirme müdürü Robert Behler imzasını taşıyan rapor, Bloomberg tarafından duyuruldu.

    Sorunlar listesi uzadı

    Raporda her ne kadar uçuş kabiliyetiyle ilgili büyük bir kusura işaret edilmezken, uzunca bir ‘çözülmesi gereken sorunlar listesi’ sunuldu. Bunların 13’ü ‘mutlaka halledilmeli’ anlamına gelen ‘birinci kategori’ sorunlar oldu; uçağın güvenlik ve muharebe yeteneğini etkilediği belirtildi.

    F-35’lerde bulunan 25 milimetrelik silahların karadaki hedeflerine isabet etme oranının kabul edilmez olduğu sonucuna varıldı.

    F-35
    © REUTERS /
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    Ayrıca kasım ayı itibariyle uçaklarda toplam 873 yazılım hatası olduğu aktarıldı. Eylül 2018'de bu sayı 917 olarak kaydedilmişti.

    'Yeni açıklar keşfediliyor'

    Raporda, “Eksikliklerin giderilmesi için çalışmasına karşın hâlâ yeni açıklar keşfediliyor, bu da totalde sadece küçük bir azalmaya neden oluyor ve üzerine gidilmesi gereken ‘pek çok kaydadeğer’ sorun bulunuyor” denildi.

    Uzmanlar, bir önceki yıla ait değerlendirme raporunda işaret edilen siber güvenlik açıklarının henüz çözülmemiş olduğunu da vurguladı.

    Raporda güvenilirlik, bakım ve elverişlilik konusundaki sorunlar da gündeme getirildi.

    Pentagon’un F-35 programını yürüten ofisten resmi bir açıklama yapılamadı. Ancak Lockheed Martin şirketinin Sözcüsü Brett Ashworth, “Raporu henüz görmemiş olmamıza rağmen F-35 olgunlaşmayı sürdürüyor ve dünyadaki en ölümcül, hayatta kalabilen ve bağlantılı savaşçısı” dedi.

    Kusurlara rağmen alıcı çok

    Değerlendirme, mevcut muharebe testi turunda (64 tatbikat) ortaya çıkan bulguları ele almıyor. Ancak tamamlanmamış testlere ve çözülmemiş kusurlara rağmen ABD Kongresi F-35 alımını sürdürüyor. Üstelik yıllar içinde bu rakam da artıyor. 2016 ve 2017’de 11 adet olan talep, 2018’de 20, geçen yıl 15 bu yıl da 20 adet şeklinde gerçekleşti.

    Üstelik uçaklar Polonya ve Singapur gibi uluslararası alıcıların da ilgisini çekti. Japonya ilk sıradaki alıcı olurken, onu Avustralya ve İngiltere takip etti.

    Türkiye, Rusya'dan S-400 füzeleri almasıyla nedeniyle geçen yıl ABD’nin F-35 programından çıkarılmıştı. Ankara, 100 adet F-35 almayı planlıyordu.

    Etiketler:
    ABD, İsabet oranı, Brett Ashworth, Yazılım, Lockheed Martin, Rapor, Türkiye, F-35, Pentagon
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