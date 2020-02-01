Polonya, ABD'den 32 adet F-35 alımı anlaşmasını imzalayacak

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den 32 adet F-35 tipi 5. nesil savaş uçağı alınacağı bildirildi.

32 adet F-35A uçağının, lojistik ve eğitim paketleriyle birlikte Varşova’ya 4.6 milyar dolara mal olacağı bekleniyor. Lojistik paketin içinde 8 simülatör, yedek parça, uçak kontrol bilgi sistemi ve bakım için gereken donanım yer alıyor.

'Uzun zamandır beklenen satın alma'

Polonya yönetimi bu anlaşmaya büyük önem veriyor. Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, birkaç kez ABD’ye giderek şahsen görüşmelere katılmıştı. İmza törenine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katılacak.

Blaszczak, bu alımla gurur duyduğunu gizlemiyor. Savunma Bakanı, "Polonya ordusu hiçbir zaman bu kadar modern silaha sahip olmadı. Söz konusu silahsa bu uçak, top of the top. Başka hiçbir uçakla kıyaslanması mümkün olmayan bu uçak, hava kuvvetlerine üstünlük sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Olası düşmanın, Polonya’nın F-35 alımından dolayı şimdiden tedirgin olduğunu dile getiren Blaszczak, "Olası düşman, ülkemize saldırması durumunda kararlı bir direnişle karşılaşacağını bilmeli, çünkü bu silah böyle yanıt sağlayabilecek türden" dedi.

Polonya yaptığı pazarlık sonucu F-35 fiyatında büyük indirim elde ettiyse de bu alım ülke bütçesine pahalıya mal olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre, Polonya’ya toplam maliyeti 6.5 milyar dolar olan 32 adet F-35 uçağının satılmasını onaylamıştı. Bir dizi görüşmenin ardından Polonya Savunma Bakanı, fiyatın 4.6 milyar dolara indirildiğini açıklamıştı.

Ama bu rakam da Polonya savunma bütçesi için oldukça büyük. Resmi bilgiye göre Polonya, 2035’e kadar ordu modernizasyonuna yılda 12.5 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu rakamın, 2025’te yaklaşık 6 milyar dolar olması bekleniyor.

Polonya yönetimi, F-35’lerin, halen ülke ordusunun envanterinde bulunan Sovyet yapımı MiG-29’ların yerini alacağını defalarca dile getirmişti. Son verilere göre, halihazırda Polonya ordusunun elinde yaklaşık 30 adet MiG-29 var.

Polonya Hava Kuvvetleri, son 1.5 yılda hava kazalarında 3 uçak kaybetti, 1 pilot öldü.

Türkiye faktörü

Polonya’nın F-35 anlaşmasını bu denli kısa sürede elde etmeye başarması, ABD ve Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi yüzünden girdiği çatışma sayesinde mümkün oldu.

Sputnik’e konuşan Polonyalı bir kaynak, "Polonya yöneticileri Türkiye ve ABD arasındaki S-400 çatışmasını yakından takip ediyordu. Polonya, bir nevi bu uçak için kuyruğa girmişti ama Türkiye’den çok sonra alabilecekti. Şimdi Türkiye kuyruktan atıldı ve Polonya bu vagona bindi" dedi.