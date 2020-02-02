Rus bombardıman uçakları Arktik bölgede manevra yaptı, ABD ordusu tepkili

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Barents ile Norveç denizlerinin ve Kuzey Buz Denizi'nin tarafsız hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiklerini duyurdu. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ise manevraları ‘agresif önlem’ olarak gördü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Barents ile Norveç denizlerinin ve Kuzey Buz Okyanusu’nun tarafsız hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdikleri belirtildi.

“Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı Barents ve Norveç Denizi'nin yanı sıra Kuzey Buz Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verilen açıklamada, uçakların 16 saati aşkın süredir havada kaldıklarını ve havada yakıt takviyesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Bakanlık, tüm uçuşların hiçbir ülkenin sınırları ihlal edilmeden tamamen uluslararası uçuş kurallarına uygun olarak yapıldığını vurguladı.

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Rus uçaklarının Kanada hava savunmasının menziline girdiklerini, fakat uluslararası hava sahasında kalarak, ABD ve Kanada’nın egemen hava sahasına girmediklerini duyurdu. NORAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rakiplerimiz uzun menzilli silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyor ve ABD ile Kanada topraklarına yakın olmak için giderek daha agresif önlemler alıyor. NORAD’ın sarsılmaz bir önceliği var: Anavatanımız ABD ve Kanada'yı saldırıdan korumak” ifadelerine yer verildi.

ABD’den gelen açıklamayı Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, aslında Amerikalıların Rus sınırlarında çok daha saldırgan davrandıklarını hatırlattı. Leonkov, “Tu-160’larımızın uçuşu Kanada ve Kuzey Amerika’nın sınırlarının çok uzağındaydı. Örneğin Baltık Denizi tarafından sınırımıza yaklaşan ABD’ye ait B-52’lerin uçuşlarını hatırlayacak olursak, bu uçaklar sınırımıza çok yaklaşmıştı. Yani burada aksi bir durum söz konusu, asıl onlar bizi tehdit ediyor ve sınırlarımıza çok yaklaşıyor” diye konuştu.

Tu-160’ların planlı bir uçuş yaptıklarını vurgulayan Leonkov, ABD’nin aslında Rusya’nın her eylemini ‘saldırganlık’ olarak gördüğünü ifade etti:

“Amerikalılar her konuda şiddetli tepki veriyor. Yeni bir şey test etsek, mutlaka saldırganlık olur. Dünya turu yapsak, yine saldırganlık. Daha önce bilgi verdiğimiz ve gözlemci çağırdığımız tatbikatlar da saldırganlık. Oysa bizim her saldırgana karşı koyacağımızı ifade ettiğimiz askeri doktrinimiz tamamen savunmaya dayalı. ABD’nin ulusal savunması ile ilgili belgelerdeyse önleyici saldırı yapabilecekleri, 5-10 kilotonluk nükleer başlıklar kullanma hakları oldukları belirtiliyor.”

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Sorunlar Akademisi Birinci Başkan Yardımcısı Dr. Konstantin Sivkov ise olan biteni sıradan bir olay olarak tanımladı.

Sivkov, “Bu, pilotlarımızın savaş başlaması durumunda kullanılabilecekleri operasyonel açıdan önemli alanlardaki uçuş çalışması. Amerikan tarafı ise sadece uçaklarımızın geldiklerini, tespit edildiklerini ve hava savunma sistemi ile takip edildiklerini açıkladı. Bu da kesinlikle sıradan bir durum, dünyada bu olaylar her gün ve sıklıkla oluyor” ifadelerini kullandı.