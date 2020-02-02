Türkiye'nin ilk uçak gemisi 'TCG Anadolu'nun liman testleri başlıyor

İstanbul Sedef Tersanesi’nde yapımı devam eden Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından cep rıhtımına alındı. Burada uçak gemisinin liman test hazırlıkları yapılacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu hakkında açıklama yapıldı.

Webtekno'nun aktardığına göre açıklamada, uçak gemisinin İstanbul Sedef Tersanesi’nde devam eden inşa sürecinin sonuna yaklaşıldığı belirtildi.

TCG Anadolu, bilindiği üzere geçen yıl denize indirilmişti. Bu yıl içinde de geminin tamamlanmış olması bekleniyor.

Dün geminin inşasında önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı ve TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonu tamamlanarak cep rıhtımına alındı. Gemi için özel hazırlanan bu rıhtımda liman test hazırlıkları yapılacak.

TCG Anadolu’ya Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amiral gemisi gözüyle bakılıyor. Gemi, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin yüksekliği ise 58 metre. Gemide 1.310 metrekare boyutunda, tank ve konteyner gibi ağır araçların taşınmasında kullanılabilecek ağır yük garajı bulunuyor. Gemide buna ek olarak 165 metrekarelik bir gemi havuzu, 1.880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ve bir uçuş rampasının yer aldığı 5.440 metrekarelik uçuş güvertesi ve 900 metrekare de hangar yer alıyor.

TCG Anadolu, bunlara ek olarak 6 adet F-35B, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel amaçlı helikopter ve 2 adet de insansız hava aracı taşıyabilme yeteneğine sahip.

TCG Anadolu’nun yapımına 2014 yılında başlanmıştı. Kıtalararası görevlerde yer alabilecek kapasiteye sahip olan TCG Anadolu’nun gövdesi 12 derece eğimli olacak, böylece gemi üstünden uçakların kalkışı kolaylaşacak. Geminin 1.400 kişilik personel kapasitesi bulunacak.