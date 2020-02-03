Ukrayna: Türk askeri teçhizatını almamız için Türkiye'den 36 milyon dolar alacağız

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Türk askeri teçhizatı ve çifte amaçlı ürünlerin alımı için Türkiye’nin Ukrayna'ya yaklaşık 36 milyon dolar sunacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Türk askeri teçhizatı ve çifte amaçlı ürünlerin alımı için Ankara'nın Kiev'e yaklaşık 36 milyon dolar sunacağını duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bugün imzalanan hükümetlerarası askeri ve finansal işbirliği anlaşmasının, Türk askeri ve çifte amaçlı ürünlerin alımı için Türkiye tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için 200 milyon TL vermesini öngördüğü ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Zagorodnyuk, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin 5 yönde genişletilmesinin planlandığını açıkladı.

Bunların, hassas tanksavar silahlarının üretimi, helikopter bakım ve onarımı, uçak motorlarının tedariki, insansız hava sistemlerine karşı mücadele alanındaki işbirliği ve nakliye havacılığı ile simülatör sistemleri alanındaki işbirliği olduğunu belirten Zagorodnyuk, "Türk partnerlerle yakın işbirliği, güney deniz sınırımız Karadeniz’de güvenlik seviyesini yükseltmemize yardımcı olacak. Bu ayrıca NATO programlarına ortak katılım kapsamında hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi anlamına geliyor" dedi.