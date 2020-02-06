Rusya, ‘cehennem silahının’ tatbikat görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘cehennem silahı’ olarak anılan TOS-1A ‘Solntsepek’ çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin Leningrad bölgesindeki tatbikatlar sırasında çekilen atış görüntülerini yayınladı.

TOS-1A ‘Solntsepek’ sistemleri, Leningrad bölgesindeki bir tatbikatta yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda mürettebatın hazırlık anları ve belirlenen hedeflere yapılan atışlar görülüyor.

Solntsepek’in özellikleri neler?

'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve imhası için tasarlandı.

Sistem, güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.