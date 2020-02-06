PAK DA hayalet uçağının motoru bu yıl içinde üretilecek

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni nesil Tupolev PAK DA hayalet stratejik bombardıman uçağı motorunun ilk örneğinin bu yıl test edilmeye başlayacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rus uçak ve roket motoru üreticisi Kuznetsov A.Ş.'ye ziyareti sırasında, “İlk motorların bu yıl içinde üretilip ön testler için standa teslim edileceğini umuyoruz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen pazartesi günü, PAK DA uçağının 2019’da sunulan eskizlere göre üretiminin başlaması için gereken tüm sözleşmeleri imzalamıştı.

Geleceğin uçağı olarak gösterilen PAK DA geliştirme çalışmalarına başlandığı 2018 Kasım ayında duyurulmuştu. Uçakla ilgili tüm çalışmalar doğrudan Başkomutan ve Savunma Bakanı’nın özel kontrolü altında bulunuyor.

Daha önce yeni stratejik uçağın ‘stealth’ (hayalet uçak) teknolojisi kullanılarak inşa edileceğini bildirilmişti.

Yeni motor sayesinde 30 saati bulan uçuş süresine sahip olması beklenen uçak, halihazırda Rus ordusu tarafından kullanılan Tu-95 stratejik bombardıman uçağının yerini alacak.