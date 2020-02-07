ABD'li savunma şirketi, yeni taarruz helikopterini S-400 benzeri bir sistemi imha ederek tanıttı

ABD'li savunma şirketi BellFlight (Bell Helicopter), yeni geliştirdiği bir taarruz helikopteri için hazırladığı animasyonda hedef olarak Rus S-400 sistemlerine benzer bir sistemi kullandı.

BellFlight, yeni geliştirdiği Bell 360 Invictus taarruz helikopterini tanıttığı bir animasyon hazırladı.

Şirketin resmi Youtube kanalında yayınlanan videoda, dağlık arazi üzerinde seyreden helikopterin ekranlı navigasyon sistemi yardımıyla S-400'lere çok benzeyen bir sistemin bulunduğu araca füze fırlattığı görülüyor. Atım sonucunda iki fırlatma rampası ile radar istasyonu imha ediliyor.

S-400 sistemleri, Rusya'nın Türkiye, Çin ve Hindistan'la imzaladığı anlaşmalar nedeniyle küresel basında uzun süredir tartışılıyor. ABD, bu sistemleri satın almayı planlayan ve alan ülkeleri yaptırımlarla tehdit ediyor.