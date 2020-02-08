‘Rusya insansız nükleer denizaltı geliştirebilir’

Rusya’nın dünyanın ilk insansız nükleer denizaltısını geliştirmeye hazır olduğunu belirten Forbes dergisi, ABD’nin bu tür silah geliştirmek için gereken teknolojilere sahip olmadığını kaydetti.

Haberde, ABD denizaltı filosunun üstünlüğünün, denizaltıların seyir süresi ve mürettebat sayısı olduğuna işaret edilirken Rus denizaltı mürettebatının daha az sayıda olduğu belirtilirken, “Ama eğer robotik alanındaki devrimin dünyayı insansız denizaltılar geliştirmeye zorlamaya başlarsa avantaj Rusya’ya geçer” dendi.

Rusya’da geliştirilen Poseidon denizaltı aracına dikkat çeken Forbes, saldırıdan sonra geri dönüşü öngörülmediği için ‘silah’ olarak nitelendirdiği bu aracın nükleer motora ve çok güçlü nükleer başlığa sahip olduğunu, bu yüzden Batı medyasında ‘kıyamet günü silahı’ adını aldığını hatırlattı.

Haberde ayrıca uzun süreli operasyonlar için tasarlanan ve bağımsız çalışabilen yeni denizaltı reaktörüne dikkat çeken Forbes, böylelikle Rusya’nın nükleer türbin jeneratörlerini drone teknolojisi ile birleştirerek dünyanın ilk insansız nükleer denizaltısını üretmek için tüm imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

İnsansız aracın, mevcut denizaltılara kıyasla daha etkisiz ama kesinlikle çok daha ucuz olacağının altını çizen dergi, insansız denizaltılarının kısıtlı misyon süresine sahip olacağını ifade etti.

Batı ülkelerinin yeni reaktör geliştirebilmesi için çok daha fazla zamana ve maddi kaynaklara ihtiyacı olduğunu belirtilen haberde, Rusya’nın diğer tüm ülkelerden çok daha erken insansız denizaltılar elde edeceği kaydedildi.