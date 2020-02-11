ABD, Avrupa’daki askeri eğitime 25.5 milyon dolar harcamak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başta Rusya’nın etkisine karşı mücadele amacıyla Avrupa’daki askeri eğitime destek için 25.5 milyon dolar vermek istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sunduğu bütçe taslağında, "Avrupa için uluslararası askeri eğitim ve tatbikat programları bölgesel güvenliği ve ABD, NATO ve Avrupa silahlı kuvvetleri arasındaki uyumluluğu güçlendiriyor ve Rusya’nın saldırganlığına karşı mücadele için yardımı genişletiyor" ifadelerine yer verildi.

Taslağın metninde, "Öncelikli alıcılar arasında Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya, Türkiye ve Ukrayna yer alıyor" denildi.

Yardımın amacı olarak, belirtilen ülkelerin askerlerinin 'ABD ordusunun doktrinini ve operasyon taktiğini anlaması ve onaylaması' gösterildi.