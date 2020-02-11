S-500 hava savunma sisteminin yeteneği açıklandı

Almaz-Antey Genel Tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus medyasına açıklamasında, S-500 hava savunma sisteminin atmosferin üst tabakalarındaki hedefleri vurabileceğini belirterek, “Bu, Dünya’ya yüzlerce kilometre mesafe demek” dedi.

Sistemin, hava savunmadan füze savunmaya geniş yelpazedeki görevleri yerine getirebildiğini kaydeden tasarımcı, halihazırda test çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

S-500’ün dünyada benzeri olmadığını kaydeden Sozinov, "Hava ve uzay saldırılarının gelişimi yönünde önümüzdeki 25 yılın tahminini yapmaya çalıştık ve potansiyel düşmanın bu dönem içinde ulaşabileceği başarılar açısından çok güvenilir olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu sistemimiz henüz var olmayan ama 5, 7 veya 10 yıl sonra ortaya çıkabilecek araçlara karşı mücadele edebilmeli" ifadelerini kullandı.