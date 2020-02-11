Şoygu: Rusya ordusundaki yüksek hassasiyetli kruz füzesi sayısı 30 kat arttı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2012’den beri Rusya ordusundaki yüksek hassasiyetli kruz füzesi donanımında 30 kattan, füze taşıyıcılarının sayısında da 12 kattan fazla artış olduğu ifade etti.

Bakanlıkta düzenlenen bir toplantıda konuşan Şoygu, “Rusya ordusunun yüksek teknolojili, uzun menzilli karada, havada ve denizde konumlu silahlarla donatılması süreci hızlandırılmış tempoda devam ediyor” dedi.

Şoygu’ya göre, 2012’den beri ordudaki yüksek hassasiyetli kruz füzesi donanımında 30 kattan fazla artış oldu. Füze taşıyıcılarının sayısında ise 12 kattan fazla artış gözlendi. Uçuş görevlerine hazırlık süresi de bir buçuk aydan üç saate düşürüldü. Rusya ordusunun birliklerine dijital teknolojili ve yapay zekaya sahip modern askeri teçhizatlar temin edilmeye başladı.

Şoygu, “Askeri eğitimler sırasında, askerler otomatik sistemler ve insansız hava araçlarını kullanım konusunda becerilerini geliştiriyor. Bunların kullanımı da muharebe potansiyelini katbekat arttırıyor” dedi.