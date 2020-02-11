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    Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları

    Norveçli istihbarat şefi, Rusya'nın yeni süper silahlarını ülkesi için tehdit olarak görüyor

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    Rusya'nın yeni geliştirdiği Kinjal hipersonik füze sisteminin Norveç'teki bir hedefi 40 dakika içinde vurabileceğini kaydeden Norveç İstihbarat Servisi Şefi Morten Haga Lunde, yeni Rus füze sistemlerinin Norveç için tehdit oluşturduğunu savundu.

    Norveç İstihbarat Servisi E-Tjenesten tarafından hazırlanan, Norveç'in karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin değerlendirildiği Focus 2020 adlı raporda Rusya ve Çin, Norveç'in mevcut tehdit durumunu ve çıkarlarını etkileyen temel faktörler olarak nitelendirildi.

    Norveç devlet televizyonu NRK'da yer alan haberde Morten Haga Lunde, "Rus ve Çinli istihbarat servisleri, bu ülkelerde toplumun tüm alanlarına müdahale ediyor. Bu bir geçiş süreci değil. Farklılıklarına rağmen hem Rusya hem de Çin, daha 'otoriter' bir doğrultuda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın 'Ocean Shield' gibi askeri tatbikatlar düzenlediğini anımsatan Lunde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olduğunu söylediği Avangard gibi gelişmiş silah sistemlerinin Rus uzmanlar tarafından geliştirilmekte olduğunun altını çizdi.

    Putin'in 2018'deki Federal Meclis konuşmasında dünyanın en büyük nükleer füzesi olarak tanımlanan RS-28 Sarmat da dahil olmak üzere 6 yeni silah sistemi tanıttığına dikkat çeken Lunde, "Bunların birkaçı, özel niteliklere sahip ve mevcut silah kategorilerinin dışına çıkıyor. Hem silah geliştirme çalışmaları hem de askeri tatbikatlar, Rusya'nın daha dinamik bir askeri güç geliştirdiğini ortaya koyuyor" dedi.

    Bu sistemlerin bazılarının Norveç'i çevreleyen bölgelerde test edildiğini ve mevcut silahsızlanma anlaşmalarının kapsamı dışında kaldığını öne süren Lunde, "Kinjal balistik füzesinin test uçuşlarını gözlemledik. Hesaplarımıza göre bu füze, Kola Yarımadası üzerinde bir uçaktan fırlatılması halinde 40 dakika içinde Norveç'teki bir hedefi vurabilecek. Norveç dünyadan izole mi? Hayır. Norveç, küresel sistemin ve Batı sisteminin bir parçası. Bu silahlar Norveç için tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.  

    Putin rakipsiz silahlar üreteceklerini duyurmuştu

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söylemişti.

    Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" demişti.

    Vladimir Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında da Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.

     

     

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