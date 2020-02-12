Pentagon, Rus donanmasının aktivitelerini gösteren bir harita yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus ve Çin deniz kuvvetlerinin aktivitelerinin yoğun olan bölgelerin işaretlendiği bir harita yayınladı.

ABD’nin 2021 yılına ait askeri bütçesinin hazırlıkları kapsamında yayınlanan haritada, Rus ve Çin deniz kuvvetlerinin yoğun faaliyetlerde bulunduğu bölgeler işaretlendi.

Rus donanmasının ABD’nin güneydoğu sahillerinde, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde ve Karayip Denizi’nde yoğun faaliyetlerde bulunduğu, ayrıca Arktik bölgede de önemli ölçüde askeri varlık gösterdiği öğrenildi.

Haritaya göre Çin donanması ise en çok Çukotka Denizi’nde, Güney Çin Denizi’nde ve Pasifik Okyanusu’nun batısında yoğun faaliyetler gösteriyor.

Bunun yanı sıra Pentagon, haritada işaret edilen faaliyetlerin hangi döneme ait olduğunu açıklamadı.

'Dünya rakiplerimiz deniz kuvvetlerini güçlendirmeye devam ediyor'

İlgili belgede, “Dünya rakiplerimiz deniz kuvvetlerini güçlendirmeye devam ediyor, yaptıkları operasyon alanlarını ve birbirileri ile işbirliklerini genişletiyor. Örneğin Çin’in muharebe filosundaki gemi sayısı son 10 yılda 262’den 335’e yükselirken aynı zamanda Rusya, imkânları gizli olan, önde gelen denizaltılara yatırım yapmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

'Asimetrik imkanlar kullanılıyor'

Aralarında İran ve Kuzey Kore’nin de bulunduğu ABD’nin diğer rakiplerininse ‘istikrarsızlık ve belirsizlik’ yaratmak için ‘asimetrik imkanlarını’ kullandığı belirtilen belgede, daha ayrıntılı bilgi verilmedi.

Belgede ayrıca, “Ekonomik güvenliğimiz ve muhtemelen yaşam şeklimiz için sorun oluşturan, giderek daha etkili olan deniz rakiplerimizden korumamız gereken birçok şey var” denildi.

Daha önce ABD yönetiminin, bu ve diğer tehditlerle mücadele için 2021 savunma bütçesinin 738 milyar dolardan 740.5 milyar dolara çıkarılmasını önerdiği bildirilmişti.

Rus Deniz Kuvvetleri’nin önceliklerinden biri, Dünya Okyanusu’ndaki varlığını arttırmak. Rusya Donanma Komutanı Amiral Vladimir Korolev, Rus askeri gemilerinin önemli bölgelerde ‘her türlü tehditleri bertaraf etmeye yetecek sayıda’ bulunması gerektiğini vurgulamıştı.