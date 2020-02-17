Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bugün Türkiye-Suriye sınırında ortak devriye gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, "Kamışlı-Şeyrek-Dellik-Kasra-Arada-Kebira-Tavrat-Şevkat-Dellik-Şeyrek-Kamışlı güzergahında yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Rus askeri polis birliklerinin Halep ve Rakka bölgelerinde de devriye görevine devam ettiğini söyleyen Juravlyov, ayrıca hava devriyesinin de gerçekleştiğini dile getirdi.

Tüm etkinliklerin onaylanan plana göre ve olaysız geçtiği kaydedildi.