Rusya Savunma Bakanlığı, Grad füzeli tatbikattan görüntü paylaştı

Modernize edilen Grad füzeleri, bu ayın başında Rus ordusunun envanterine teslim edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, "Yeni teçhizat, ordu birliklerinin savaş yeteneğini 1.5 kat artıracak" ifadeleri yer aldı.

Elektronik fırlatma sistemi alan çok namlulu roketatarın, menzili iki kat artırılarak 40 kilometreye çıkan çok daha güçlü mühimmatla donatıldı.