Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina’da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı.
Türk Heyet Başkanı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos tarafından kabul edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina’da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı. Türk Heyet Başkanı, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos tarafından kabul edildi."
Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina’da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı. Türk Heyet Başkanı, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos tarafından kabul edildi. pic.twitter.com/KDc47N1HXy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2020
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