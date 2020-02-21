Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki adet Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı, Karadeniz’in tarafsız bölgesi üzerinde planlı uçuş yaptı.

Uçuş sırasında 4.5 bin kilometre yol kateden uçaklara, Rusya Güney Askeri Bölgesi’ne ait jetler eşlik etti.

Görüntülerde, Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının kalkış anı ve deniz üzerindeki uçuşu görülüyor.

Rus Tu-22M3 bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde çekilen görüntüleri yayınlandı https://t.co/ZgsFU3o6Df pic.twitter.com/O7ZRk2CSja — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 21, 2020

Rus savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Atlantik ve Pasifik okyanusları ile Karadeniz’in tarafsız bölgesi üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığını ve diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmediğini kaydetti.