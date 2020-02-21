‘İsrail, S-400 yüzünden daha fazla F-35 alacak’

Breaking Defense’ın haberinde, ilk uçakların hedef işaretlemede, yeni uçakların ise saldırı silahı taşımakta kullanılacağı ifade edildi. Bu savaş uçaklarının kullanılacağı durumlar için iki senaryonun değerlendirildiği bildirildi.

İlk senaryo, Suriye topraklarında, Rus yapımı S-300 Favorit ve S-400 Triumf hava savunma füze sistemleri tarafından korunan hedeflere saldırıları öngörüyor. Breaking Defense’e konuşan kaynaklar, bu hava savunma füze sistemlerinin hızlı bir şekilde çatışma bölgesine veya ilgili sınır bölgesine nakledilebileceğini, İsrailli pilotların bu duruma hazır olması gerektiğini söyledi.

İkinci senaryo, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün olası füze saldırılarının önlenmesi. İsrail, bunun için düşmanın fırlatma sistemlerini önceden yok etmeyi planlanıyor.

Halihazırda İsrail’in elinde 20 adet F-35I Adir bulunuyor. Ülke, bu yıl içinde bu türden 7 adet uçak daha alacak. Toplamda ABD’den 75 adet F-35A Lightning II’in alınması planlanıyor.