Avustralya'dan Çin'e karşı Tindal Hava Kuvvetleri Üssü'ne 726 milyon dolarlık yatırım

ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve askeri alanlardaki gerilim sürerken Avustralya hükümeti, ülkenin Tindal bölgesinde bulunan hava kuvvetleri üssünü genişletme kararı alarak 726 milyon dolarlık bir yatırım ön gördü.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin Tindal kentindeki Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri Üssü'nün, birkaç yıl içinde geliştirileceğini açıkladı. Morrison, geçen haftalarda ülkenin Kuzey Bölge Hava Üssü'nde de kapsamlı bir geliştirmeye gidileceğini duyurmuştu.

Australian Aviation web sitesinin aktardığına göre Morrison, açıklamasında son karara ilişkin "ABD ile ittifakımızın ayrılmaz bir parçası olacak ve Hint-Pasifik'teki hava kuvvetleri kabiliyetlerine erişimi artıracak" yorumunu yaptı.

Tindal üssünün yakında 72 F-35 jetinin yanı sıra uzun menzilli bombardıman jetlerine de ev sahipliği yapması beklenirken, geliştirme maliyetinin 726 milyon dolar olması ön görülüyor.

Üssün havadan havaya yakıt ikmali ve diğer hava takviyelerini de sunacağını belirten Morrison, üssün Avustralya ordusunun kritik operasyonlarına destek sağlayacağını belirtti.

Morrison, sözgelimi desteği "Hava muharebe misyonlarından ülkedeki ve bölgemizdeki doğal afetlere müdahale etmeye kadar her şey" olarak tanımladı.

2027 yılına kadar tamamlanması planlanan bu geliştirme, Tindal üssü için 1984'ten bu yana ilk olacak.

Avusturalya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada da ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Kuzey Bölgesi'ndeki askeri tesislerde önemli iyileştirmeler yapmak için milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdiğini belirtmişti.

Kuzey Bölge Senatörü Sam McMahon da konuya ilişkin yaptığı açıklamada geliştirme maliyetinin yaklaşık 8 milyar dolar olacağı bilgisini vermişti.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Avustralya Başbakanı Morrison, askeri tesislerdeki geliştirmelerin Çin'e karşı yapılmış hamleler olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Aynı zamanda, Avustralya'nın kısa süre önce ABD ile askeri ilişkileri ivme kazanmıştı. Geçen yıl ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Piyadeleri, Avustralya Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı 34 bin askerin katılımıyla 'Talisman Saber 2019' tatbikatı düzenlenmişti.