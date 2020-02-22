MiG-35 için otomatik iniş patenti alındı

MiG şirketi basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, sistem için gerekli teknolojinin oluşturulduğu ve patent alındığı belirtildi.

Yeni dijital komplekste bir dizi yenilikçi blok bulunuyor, zorlu hava koşullarında pilot güvenliğini artırıyor, pilotun otomatik modda ve daha kısa sürede iniş yörüngesine ulaşmasını sağlıyor, görünürlük ortaya çıkancaya kadar alçalmaya devam ediyor.

MiG Genel Müdürü İlya Tarasenko, sistemi MiG-35 ve Mig-29M/M2 gibi mevcut uçakların yanı sıra, gelecekteki MiG grubu uçaklarına uygulamayı da planladıklarını kaydetti.

Yeni sistemin avantajlarının pilotların olumlu değerlendirmesiyle sonuçlanan testlerle de teyit edildiğini belirten Tarasenko, "Çalışmalar devam ediyor. Mühendislerimizin en önemlii önceliklerinden biri havacılık teknolojisinin güvenliği ve maksimum verimliliğidir" ifadelerini kullandı.