Almaz-Antey’in St. Petersburg fabrikasını ziyaret eden Zvezda televizyonu muhabirlerine, montaj halindeki birkaç S-350 Vityaz sistemi gösterildi. Bu araçlar birkaç gün sonra Moskova’ya gönderilecek.

Zvezda televizyonu muhabiri Pavel Kutarenko, "S-350 Vityaz hava savunma füze sisteminin başlıca üstünlüğü, 360 derece, yani her yöndeki hedefleri vurabiliyor. Bu sitemden saklanmak mümkün değil. Bu teknolojinin dünyada eşi benzeri yok" diye konuştu.

Yeni nesil S-350 Vityaz hava savunma sistemi montaj atölyesinde gösterildi https://t.co/ptMUq9AEmz pic.twitter.com/TcZeaLBGcX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 22, 2020

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen Haziran ayında S-350 Vityaz geliştirme aşamasının sona erdiğini duyurmuştu.

Bu sistemin birkaç örneğini Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim edilmişti. Bu teçhizat daha önce 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçide katılmamıştı.

Orta menzilli hava savunma füze sistemi olan Vityaz, savaş uçakları ve insansız hava araçlarından seyir ve balistik füzelerine kadar mevcut ve gelecek tüm hava hedeflerine karşı mücadele amacıyla geliştirildi.