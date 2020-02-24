Rus tasarımcı Rusya ve ABD’nin füze saldırısı erken uyarı sistemlerini karşılaştırdı

Rusya’nın füze saldırısı erken uyarı sistemlerinin baş tasarımcısı Sergey Boyev, Rus radar sistemlerinin ABD menşeili muadillerine göre daha avantajlı olduklarını belirtti.

Rusya’nın erken füze saldırısı uyarı sistemlerinin baş tasarımcısı, Rus savunma sanayiinin füze ve uzay savunma alanında önde gelen şirketi Vımpel Genel Müdürü Sergey Boyev, Rus Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Rus erken uyarı radar sistemlerinin ABD menşeili muadillerine göre daha avantajlı olduğunu söyledi.

Küresel kontrol sağlama özelliği

Rus ve ABD yapımlı erken uyarı sistemlerini karşılaştıran Boyev, “Bizim sistemimiz günümüzün meydan okumalarına yanıt verebiliyor. Belirleyici özelliği ise her şeyden önce sağladığı kontrolün küreselliği” diye konuştu.

Bu özelliği ile Rus füze uyarı sistemlerinin ABD yapımı muadillerinden üstün olduklarına dikkat çeken Boyev, Batı’daki sistemlerin ise farklı kıtalarda bileşenleri olduğu için zamanlama açısından bir adım önde olduklarını, fakat bu avantajın o kadar da önemli olmadığını kaydetti:

“Bu fark, ABD yapımı füze uyarı sisteminin sadece Amerika’da değil, Grönland ve İngiltere’de de konuşlanmış olmasından kaynaklanıyor.”

Füze saldırısında hedefler binlerce kilometre öteden saptanıyor

Daha önce Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze ve Hava Savunma Müşterek Birlikleri Komutanı Tümgeneral Sergey Grabçuk, Başkent Moskova’da füze savunma sistemlerinin derin modernizasyondan geçtiğini duyurmuştu. Grabçuk’a göre modernizasyon, yakın gelecekte yeni sistemin savaş yeteneklerinin genişlemesini ve özelliklerinin gelişmesini sağlayacak.

Moskova’nın füze saldırısından korunması için dakikalara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Grabçuk, füze saldırısı durumunda erken uyarı sistemlerin hedefleri binlerce kilometre öteden saptadığını vurgulamıştı.