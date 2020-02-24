Rus basını: Su-57 için hipersonik füze geliştirildi

Rus basında savunma sanayi sektöründen kaynaklara dayandırılan haberde, beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarının gövdesinin içinde bulunacak, küçük boyutlu hipersonik füzenin geliştirildiği, füzenin test prototipinin de üretildiği ifade edildi.

Rus basınına demeç veren savunma sanayi sektöründen bir yetkili, “Rus savunma sanayi sektöründeki işletmeler, Su-57 avcı uçağının gövdesinin içinde bulunacak ‘havadan karaya’ sınıfı küçük boyutlu hipersonik füzesinin test prototipini geliştirdi” ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak ise böyle bir füzenin gerçektyen de geliştirildiğini doğruladı, fakat füzenin henüz uçakla birlikte test edilmediğini vurguladı.

Bununla birlikte kaynaklar, geliştirilen füzenin özellikleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Rus basınında yer alan haberle ilgili resmi makamlardan da açıklama gelmedi.