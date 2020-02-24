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23:42 24 Şubat 2020
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    Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle 31 Temmuz'da Hamed Limanı'na ulaşmıştı.

    NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı

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    NATO'nun denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek, savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla düzenlediği 'Dynamic Manta-2020' tatbikatı başladı.

    İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Sicilya adasının doğu kıyılarında icra edilmeye başlanan tatbikata, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'nin bulunduğu 9 NATO müttefiki katılıyor.

    Tatbikatta su üstü platformların komutasını üstlenen ve aynı zamanda NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı olan Tuğamiral Paolo Fantoni, tatbikatın sancak gemisi olan İtalyan firkateyninde düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın, müttefiklere ait gemi, denizaltı ve hava unsurlarını deniz altı ve su üstü harbine karşı ortak eğitimde bir araya getirdiğini söyledi.

    Fantoni ile beraber basın toplantısına katılan NATO Denizaltı Komutanlığı Komutanı Tuğamiral Andrew Burcher da Akdeniz'de farklı ülkelerden son dönemde çok yoğun denizaltı hareketliliği gözlemlediklerine dikkati çekti.

    Burcher, bu tatbikatın müttefik denizaltıların birlikte çalışma kapasitelerini test edip anlamak için önemli bir imkan sunduğunu ifade etti.

    Tatbikatın basına açık bölümü olan ilk gününün sabahında firkateynler ve denizaltılar, Katanya limanından ayrılarak denize açıldı ve helikopterler eşliğinde ilk ortak egzersizlerini gerçekleştirdi.

    Nükleer füze
    © AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI
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    Gündüz bölümünde İtalyan ITS Carabiniere firkateyninden kalkan SH90 tipi helikopter, TCG Salihreis, Kanada'nın HMCS Fredericton firkateyni ile İtalyan ITS Todaro denizaltısının bulunduğu bölgeye sonar batırarak, bölgedeki denizaltı hareketlerini tespit etmeye yönelik manevralarda bulundu.

    Tatbikatın ilk bölümünün ardından ITS Carabiniere'nin helikopter pistinde değerlendirmelerde bulunan Tuğamiral Paolo Fantoni, Sicilya'nın doğu kıyılarında denizaltılardan gelebilecek tehditlerden kaçınmak, onlara karşı kapasitelerini ölçmek ve de deniz güvenliğini sağlamaya yönelik tatbikat icra ettiklerini dile getirdi.

    Fantoni, "Gemi ve denizaltılara ek olarak helikopterlerin ve karada konuşlu uçakların desteğiyle eşgüdümlü biçimde harbe hazırlık seviyemizin yüksek olduğunu görmek istiyoruz" dedi.

    Tatbikata Türkiye'nin verdiği desteğe de değinen Fantoni, aralarında TCG Salihreis'in de olduğu 7 geminin şu anda bu tatbikata katıldığının altını çizerek, "Ayrıca, üç gün boyunca bizimle olacak olan TCG Gaziantep firkateynin de burada göreceğimiz için memnuniyet duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri, büyük desteğine ek olarak aynı zamanda bir akaryakıt ikmal gemisi de sağlayacak" diye konuştu.

    Etiketler:
    Akdeniz, Türkiye, İtalya, Ortak tatbikat, NATO
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