ABD'de Armata tankının imha edildiği bir video yayınlandı

Reklam filminde, helikopterler düşmana ait piyade birlikler ve zırhlı araçlara saldırıyor. İlk olarak helikopterler T-14 Armata’ya çok benzeyen dört tankı yok ediyor. Daha sonra, top ve roketlerle T-15'e benzeyen ağır zırhlı araçları vuruyor. Bu sırada 360 Invictus, uçaksavar füzesinden kaçıyor ve en son Amerikan piyadelerinin üzerinden geçiyor.

Ancak reklam filmi, sosyal medya kullanıcılarını pek etkilemedi.

Yorum yapan kullanıcılardan biri "Ya düşmanın elinde uçaksavar kullanan tek asker dışında hava savunması için başka bir önlemi varsa ne olacak?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı "Orduya helikopter satmak için Hollywood tarzı bir film yapmak zorunda kaldığın zamanki duygu" diye yazdı.

Bir diğer kullanıcı da "Önce Vietnam’ı yenip sonra Rusya’ya bulaşsaydınız" yorumunda bulundu.

T-14 Armata, 2. Dünya Savaşı sonrası geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerinin saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.