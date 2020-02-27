İlk S-350 Vityaz bataryaları Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nde göreve başladı

Bakanlık, ilk S-350 Vityaz bataryalarının Leningrad Bölgesi'ne bağlı Gatçina kentindeki füze savunma birlikleri eğitim merkezine nakledildiğini ve merkezde düşman tespit ve imha çalışması yapıldığını belirtti.

Bakanlık, "Bataryalar hünerlerini sergiledi ve sözde düşmanı elektronik atımlarla imha etti" dedi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, S-350 sisteminin devreye alınmasıyla birlikte kruz füzeleriyle mücadelede verimliliğin 2-2.5 kat artacağını ifade etmişti.

S-350 Vityaz, 25-30 Haziran'da Moskova'da düzenlenen Army-2019 Askeri Fuarı'nda ilk kez sergilenmiş ve aralık ayında Rus ordusuna ilk teslimat yapılmıştı.

Hava saldırılarına karşı etkin koruma sağlıyor

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S-350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.